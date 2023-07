Wagner-Kämpfer bilden Spezialeinheiten in Belarus aus

Kämpfer der berüchtigten Söldnergruppe Wagner haben in Belarus laut dem Verteidigungsministerium mit der Ausbildung belarussischer Spezialeinheiten begonnen. Das Verteidigungsministerium veröffentlichte am Donnerstag Fotos von maskierten Männern in Kampfausrüstung auf einem Übungsplatz: "Eine Woche lang üben hier auf dem Truppenübungsplatz Bretski Spezialeinheiten und Vertreter des Unternehmens gemeinsam Kampfeinsätze". Polen befürchtete Provokationen an seiner Grenze.

BILD: SN/APA/AFP/HANDOUT Telegram-Beiträge sollen Training zeigen