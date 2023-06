Wagner-Truppen sind auch in Afrika stark im Einsatz

Nach dem gescheiterten Putschversuch des Wagner-Chefs in Russland könnte sich das aber ändern.

Panik in Mali, Verwirrung in Zentralafrika: Die Machtprobe vor Russlands Hauptstadt hatte auch am südlichen Nachbarkontinent eine Schockwelle ausgelöst. Wagner ist seit gut sechs Jahren in Afrika aktiv. Hier unterstützt das private Sicherheitsunternehmen Armeen und autokratische Regierungen im Kampf gegen Islamisten und Rebellen. All das im Gegenzug für Gold, Diamanten und andere wertvolle Bodenschätze.

Wie es für die bezahlten Kämpfer in Afrika weitergeht, ist nach dem Zerwürfnis zwischen Putin und dem Wagner-Chef völlig offen. Bereits kurz nach der ...