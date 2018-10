Wahl in afghanischer Provinz Kandahar verschoben

Die Parlamentswahl in der südafghanischen Provinz Kandahar wird nach dem tödlichen Anschlag auf den dortigen Polizeichef um eine Woche verschoben. Man folge damit der Empfehlung der Wahlkommission, teilte ein Sprecher des Präsidialamtes am Freitag in Kabul mit. Die Wahl sollte ursprünglich wie im übrigen Land an diesem Samstag stattfinden.

SN/APA (Archiv/AFP)/JAWED TANVEER General Razeq wurde bei einem Anschlag getötet