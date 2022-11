Hauchdünne Mehrheit für Dänemarks Linksbündnis

Die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Frederiksen werden stärkste Kraft - und reichen ihren Rücktritt ein.

Selten war eine Parlamentswahl in Dänemark bis kurz vor Ausgang so ungewiss. Noch in der letzten Umfrage vor der Wahl waren sich eine Million Wählerinnen und Wähler unsicher, wem sie ihr Kreuzchen geben sollten. Auch in der Wahlnacht war die Anspannung groß - vor allem bei Ministerpräsidentin Mette Frederiksen.

Erst am Mittwochmorgen kam die Erleichterung: Das Mitte-links-Bündnis um die Sozialdemokraten von Frederiksen hat bei der Wahl eine minimale Mehrheit erhalten. Nach Auszählung aller im Land abgegebenen Stimmen kam ...