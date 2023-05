Wahl in der Türkei: Entscheidet die Erdbebenkatastrophe Erdogans Zukunft?

Wähler aus den betroffenen Regionen sind potenzielle Gegenstimmen. Doch viele können ihre Stimme nicht abgeben.

Während die Politiker im Westen der Türkei Wahlkampf machen, kämpfen im Südosten Anatoliens Millionen Menschen ums tägliche Überleben. Fast 100 Tage nach der Bebenkatastrophe warten sie immer noch auf eine menschenwürdige Unterkunft. Das am schwersten zerstörte Antakya gleicht einer Geisterstadt. Soldaten patrouillieren zwischen den Ruinen in den fast menschenleeren Straßen. Die meisten Obdachlosen hausen in zugigen Zelten ohne fließendes Wasser. Es fehlt an Toiletten und Waschgelegenheiten. Nur wenige Obdachlose sind bisher in heizbaren Wohncontainern untergekommen. Anhänger von Staatschef Erdoğan und ...