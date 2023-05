Wahl in der Türkei: Erdoğan, der ewige Gewinner

Der amtierende türkische Präsident wurde schon oft politisch totgesagt. Vorschnell. Auch die jüngste Wahl wird ihn wohl stärken.

Die viel zitierte Zeitenwende in der Türkei kommt, aber anders als von der Opposition erhofft. Gewinnt Staatschef Recep Tayyip Erdoğan die Stichwahl in zwei Wochen, worauf alles hindeutet, wird er seine Macht weiter zementieren. Ob es danach überhaupt noch freie Wahlen in der Türkei geben wird, ist ungewiss. Dies war der erste und vermutlich letzte Versuch der türkischen Opposition, Erdoğan mit vereinten Kräften an der Wahlurne abzulösen. Die mühsam geschmiedete Oppositionsallianz wird nach einer verlorenen Stichwahl schnell zerbrechen.

...