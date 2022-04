Wahl in Frankreich: TV-Duell zwischen Macron und Le Pen

Vier Tage vor der Endrunde der französischen Präsidentschaftswahl treffen Staatschef Emmanuel Macron sowie seine Herausforderin Marine Le Pen in einem mit Spannung erwarteten Fernsehduell aufeinander. Die traditionelle und einzige TV-Debatte wird am Mittwochabend ab 21.00 Uhr auf mehreren französischen Sendern übertragen. In aktuellen Umfragen liegt Macron deutlich vor Le Pen.

SN/APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU TV-Duell zwischen Macron und Le Pen vor der Stichwahl in Frankreich