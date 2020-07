Wahl in Hongkong vor Verschiebung

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam will einem Medienbericht zufolge am Freitag die Verschiebung der eigentlich für den 6. September geplanten Wahl zum Stadtparlament ankündigen. Es werde erwartet, dass die Abstimmung wegen der Corona-Pandemie ein Jahr später stattfinden solle, berichtete das Fernsehen. Dies wäre ein Rückschlag für die Demokratiebewegung in Hongkong.

SN/APA (AFP)/ISAAC LAWRENCE Lam dürfte die Verschiebung ankündigen