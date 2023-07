Wahl in Kambodscha: Langzeitherrscher Hun Sen konkurrenzlos

In Kambodscha wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Als sicher gilt, dass sich Ministerpräsident Hun Sen mit seiner Kambodschanischen Volkspartei (CPP) für weitere fünf Jahre die Macht sichert. Der 70-Jährige ist in dem südostasiatischen Land durch massive Repressionen seit fast vier Jahrzehnten an der Regierung. Damit gehört Hun Sen zu den am längsten amtierenden Regierungschefs der Welt. De facto ist das Königreich ein Einparteienstaat.

BILD: SN/APA/AFP (ARCHIVBILD)/MANAN VATSY Kambodscha-Wahl: Anhängerin von Präsident Hun Sen