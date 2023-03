Wahl in Kasachstan: Regierungspartei mit 53 Prozent voran

Im zentralasiatischen Kasachstan ist die vorgezogene Parlamentswahl ohne größere Zwischenfälle verlaufen. 54,19 Prozent der rund 12 Millionen Wahlberechtigten machten am Sonntag in der an Russland und China grenzenden Ex-Sowjetrepublik vom Stimmrecht Gebrauch. Wie das Staats-TV unter Berufung auf Nachwahlbefragungen meldete, lag die regierende Amanat-Partei mit circa 53 Prozent der Stimmen vorn. Es dürften fünf bis sechs Parteien - statt bisher drei - ins Parlament einziehen.

BILD: SN/APA/KAZAKHSTAN'S PRESIDENTIAL PR Parlamentswahl in Kasachstan: Präsdeint Tokajew bei Stimmabgabe