Wahl in Moldau: Prorussische und Pro-EU-Kräfte gleichauf

Bei der Parlamentswahl in der Ex-Sowjetrepublik Moldau sind die prowestlichen, regierenden Demokraten und die oppositionellen Sozialisten als fast gleich starke Kräfte hervorgegangen. Vor allem für den prorussischen Präsidenten Igor Dodon, der die Sozialisten unterstützt und mit Abstand der populärste Politiker des Landes ist, galt die Abstimmung am Sonntag als Erfolg.

Dagegen musste die regierende Partei der Demokraten des Oligarchen Vladimir Plahotniuc Verluste hinnehmen. Plahotniuc gilt als reichster Mann des Landes und als der Politiker mit dem größten Einfluss. Russland wirft ihm kriminelle Machenschaften vor.

Anzeige

Beide Lager bewegten sich nach Auszählung von mehr als einem Drittel der Wahlzettel bei jeweils rund 30 Prozent Stimmenanteil - mit leichtem Vorsprung für die Sozialisten, wie die Wahlleitung in der Hauptstadt Chisinau mitteilte.

Moldau ist als Armenhaus Europas bekannt. Viele Bürger arbeiten als Migranten in der EU und in Russland, um sich ein besseres Leben leisten zu können. 3,27 Millionen Menschen waren aufgerufen, 101 neue Abgeordnete für das Parlament in der Hauptstadt Chisinau zu wählen.

Quelle: Apa/Dpa/Ag.