Wahl in Russland: Erst gibt es den Pass, dann geht es zur Abstimmung

Um ihre Macht zu sichern, verschenkt die Kremlpartei Einiges Russland sogar Pässe.

Matwejew Kurgan ist ein Dorf wie so viele andere in Russland: Es gibt unasphaltierte Straßen, es gibt eine weiße Lenin-Statue im Zentrum, ein Heimatkundemuseum. Vor den Wahllokalen wehen ein paar bunte Luftballons, sowjetische Schlager erklingen. Knapp 1200 Kilometer sind es von hier, an der russisch-ukrainischen Grenze im Gebiet Rostow, bis nach Moskau. 120 Kilometer nach Donezk, 140 Kilometer nach Luhansk, in die international nicht anerkannten Separatistengebiete.

Viele Menschen in diesen Gebieten wünschen sich russische Pässe. Sie bekamen sie ...