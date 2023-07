Wahl in Usbekistan: Präsident will sich bestätigen lassen

In der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik Usbekistan will sich Präsident Schawkat Mirsijojew am Sonntag bei vorgezogenen Neuwahlen im Amt bestätigen lassen. Die Wahllokale öffneten um 08.00 Uhr (05.00 Uhr MESZ), sie sollten um 20.00 Uhr (17.00 Uhr MESZ) schließen. Knapp 20 Millionen Bürger sind wahlberechtigt. Die Wiederwahl des 65-Jährige gilt als so gut wie gesichert. Keiner der drei Gegenkandidaten hat im Zuge der Wahlkampagne scharfe Kritik an Mirsijojew geäußert.

