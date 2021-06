Wahlbeobachter in Peru sehen keine Unregelmäßigkeiten

Wahlbeobachter gehen in Peru von einer regelkonformen Präsidentschaftswahl in aus. "Die Mission hat keine schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten festgestellt", erklärte die Wahlbeobachtungsmission der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) am Freitag (Ortszeit). Das endgültige Ergebnis der Wahl ist fünf Tage nach dem Urnengang noch nicht bekannt.

SN/APA/AFP/GIAN MASKO Pedro Castillo hofft auf den Sieg