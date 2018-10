Wahldebakel in Bayern: Seehofer will sich der CSU-Basis auf Parteitag stellen

CSU-Parteichef Horst Seehofer ist dazu bereit, sich nach dem schlechten Ergebnis bei der Landtagswahl in Bayern einem Parteitag zu stellen. Nach der Regierungsbildung in München sei er im Zuge der Wahlanalyse "durchaus" dazu bereit, auch über personelle Konsequenzen zu reden, sagte der parteiintern in die Kritik geratene CSU-Vorsitzende am Dienstag. Das könne auf einem CSU-Parteitag passieren.

SN/APA (AFP)/TOBIAS SCHWARZ Seehofer sieht keinen Grund für einen Rücktritt