Wahlen im Kongo von Unregelmäßigkeiten überschattet

Die historischen Wahlen in der Demokratischen Republik Kongo sind am Sonntag von Unregelmäßigkeiten überschattet worden. Wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP und Beobachter der einflussreichen katholischen Kirche berichteten, gab es unter anderem Verspätungen bei der Öffnung von Wahllokalen, die Einrichtung von Wahllokalen an "verbotenen Orten" und Probleme mit den Wahlmaschinen.

