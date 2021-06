Wahlen in Äthiopien unter düsteren Vorzeichen

Hungersnot und Kämpfe überschatten die Wahlen - Premier Ahmed will aber um jeden Preis seine Herrschaft festigen.

Tausende Menschen in Äthiopien sind auf der Flucht, im Norden des Landes herrscht eine Hungersnot und immer wieder flammen in der Konfliktregion Tigray Kämpfe auf - in dieser Gemengelage finden am Montag Wahlen in dem Land mit rund 112 Millionen Einwohnern statt. Doch Experten wie der Konfliktforscher Hassan Kannenje, Direktor der Denkfabrik Horn Institute, warnen: "Es ist unmöglich, im gegenwärtigen Klima freie und faire Wahlen abzuhalten."

Bereits zwei Mal war die Parlamentswahl in Äthiopien verschoben worden - das ...