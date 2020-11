Wahlen in Burkina Faso von Terrorbedrohung überschattet

Im westafrikanischen Sahelstaat Burkina Faso kämpft Präsident Roch Marc Christian Kaboré am Sonntag um seine Wiederwahl. Der 63-Jährige tritt gegen zwölf Gegenkandidaten an - darunter auch eine Frau. Als sein stärkster Herausforderer gilt der frühere Finanzminister Zephirin Diabre. Sollte keiner der Kandidaten im ersten Anlauf die 50-Prozent-Hürde nehmen, steht eine Stichwahl an. Überschattet wird die Wahl von zunehmender Instabilität durch die Bedrohung von Terrormilizen.

SN/APA (AFP)/OLYMPIA DE MAISMONT Präsident Roch Marc Christian Kaboré kämpft um weitere Amtszeit