Wahlen in Ungarn: Wird es eng für das "alte Schlachtross" Viktor Orban?

Viktor Orbán will sich am Sonntag eine fünfte Amtszeit sichern. Doch viele Wähler sind noch unentschlossen.

Selbst Ungarns streitbarer Premier Viktor Orbán hält sich mit Prognosen zum Ausgang der mit Spannung erwarteten Schicksalswahl zurück. Auch für ihn als "altes Schlachtross" stehe bei der Parlamentswahl am Sonntag "immens viel" auf dem Spiel, so der Chef der nationalpopulistischen Fidesz-Partei: "Es geht um Frieden oder Krieg. Ich bin optimistisch. Aber alles kann passieren."

Die Wahlen finden im Schatten des Kriegs in der Ukraine statt. Ausgerechnet der konfliktfreudige Rechtsausleger mit den engen Banden zum Kreml versucht sich in dem verbittert geführten Stimmenstreit als Garant für den Erhalt des Friedens zu positionieren. Falls "die Linke" gewinnen sollte, würde sie die Ukraine "sofort mit tödlichen Waffen beliefern" und auf "den NATO-Eintritt in den Konflikt drängen", warnt der 58-Jährige düster vor der Wahl des von sechs Parteien gebildeten Oppositionsbündnisses. Die Konkurrenz sei eine "Bedrohung für den Frieden, während Fidesz den Frieden garantiert".

Alle großen Umfrageinstitute in Ungarn sehen Fidesz vorn. Doch der Anteil der Unentschlossenen ist groß, das Rennen für Orbán ist noch keineswegs gelaufen: Bis zuletzt muss er um eine fünfte Amtszeit bangen.

Vom antisozialistischen Dissidenten zum russophilen Putin-Freund: Kaum ein Politiker in Ungarn hat sein Land und sich selbst in den vergangenen Jahrzehnten so radikal verändert wie Orbán. Verblüffend bleibt für Außenstehende die Metamorphose des Politchamäleons vom Hoffnungsträger und früheren Vizechef der Liberalen Internationalen zum Propheten eines illiberalen Staates: Sie wirkt wie ein Lehrbeispiel, wie die Sozialisation in einem autoritären Staat selbst dessen einst aufbegehrende Kinder prägt. 1963 wird Orbán als Sohn eines Agraringenieurs und einer Lehrerin im westungarischen Székesfehérvár (Stuhlweißenburg) - der Krönungsstadt der ungarischen Könige im Mittelalter - geboren. Als ältester von drei Söhnen verbrachte er seine Kindheit in dörflicher Umgebung und einfachen Lebensumständen. Orbán galt als hervorragender Schüler, war aber auch - wie er selbst formulierte - "sehr schlimm" und renitent gegenüber Autoritäten.

Nach der Matura in Székesfehérvár studierte er Jus in Budapest, wo er in eine damals neu gegründete Eliteeinrichtung für Juristen, das István-Bibó-Fachkolleg, aufgenommen wurde. Im Umfeld dieses Studentenheims entstanden jene Freundschaften, die 1989 zur Gründung von Fidesz führten und Orbán zum Teil bis heute begleiten. Außerdem lernte er hier die gleichaltrige Jusstudentin Anikó Lévai kennen, die er 1986 heiratete und mit der er fünf Kinder - vier Töchter und einen Sohn - bekam.

1993 wurde der Soros-Stipendiat zum Parteichef von Fidesz gewählt. Fidesz modelte er erst von einer liberalen zu einer konservativen und später zu einer nationalpopulistischen Volkspartei um. Nach dem Fidesz-Sieg bei der Parlamentswahl 1998 übernahm Orbán erstmals das Regierungsruder. Als Schock erfuhr der Hobbykicker seine Auswechslung durch die Abwahl 2002. Als Fidesz 2010 erneut auf die Regierungsbank rutschte, tat er auch alles, um seiner Partei langfristig den Verbleib an der Macht zu sichern. Mit der Aushebelung der Gewaltenteilung, der Einführung eines auf Fidesz zugeschnittenen Wahlsystems sowie einer weitgehenden Medienkontrolle mühte Orbán sich, die Machtposition der Regierungspartei dauerhaft zu betonieren.

Kritiker werfen dem EU-Skeptiker nicht nur die florierende Freunderlwirtschaft, sondern auch seine Verbrüderung mit autoritären Staatenlenkern in Moskau, Peking und Ankara vor. Seine Rücksichtnahme auf Moskau hat Orbán im Ukraine-Krieg nicht nur ein Zerwürfnis mit Polen beschert, sondern auch für tiefe Risse in der Visegrád-Gruppe gesorgt: Weil Polen und Tschechien aus Protest gegen Orbáns ausbleibende Distanzierung von Moskau ihre Teilnahme absagten, musste Budapest das für Ende März geplante Visegrád-Treffen abblasen.