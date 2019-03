Wahlergebnis in Thailand lässt weiter auf sich warten

In Thailand lässt das Ergebnis der ersten Parlamentswahl seit einem Militärputsch vor fünf Jahren weiter auf sich warten. Die staatliche Wahlkommission nannte am Montag auf einer Pressekonferenz in Bangkok entgegen der Erwartungen keine genaueren Zahlen. Zugleich kündigte sie an, dass das endgültige Ergebnis der Wahl vom Sonntag am 9. Mai bekanntgegeben werde.

SN/APA (AFP)/LILLIAN SUWANRUMPHA Premier Prayut bei der Stimmabgabe