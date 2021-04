Wahlhelfer in Albanien erschossen

Bei bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Aktivisten der beiden verfeindeten politischen Lager in Albanien ist in der Stadt Elbasan ein Mann erschossen worden. Vier weitere Männer, unter ihnen ein Polizist, erlitten Verletzungen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch, vier Tage vor den Parlamentswahlen in Albanien.

SN/APA/POOL/JOHN THYS Der Sozialist Edi Rama will weitere vier Jahre Premier bleiben