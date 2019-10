Wahllokale in Kanada öffneten für Parlamentswahl

Im flächenmäßig zweitgrößten Land der Welt, Kanada, hat die Parlamentswahl begonnen. In der Früh öffneten die ersten Wahllokale in Neufundland, wie der öffentliche TV-Sender CBC am Montag berichtete. Alles deutet auf ein enges Rennen zwischen den Liberalen von Premierminister Justin Trudeau und den Konservativen mit ihrem Spitzenkandidaten Andrew Scheer hin.

SN/APA (AFP/Getty)/Cole Burston Premier Justin Trudeau geht mit durchwachsener Bilanz in die Wahl