Wahlsieg Ortegas in Nicaragua erwartet

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen haben am Sonntag in Nicaragua Präsidenten- und Parlamentswahlen stattgefunden. Ein Sieg von Amtsinhaber Daniel Ortega bei der Wahl des Staatschefs galt als sicher, nachdem der seit 14 Jahren regierende Präsident in den vergangenen Monaten Oppositionspolitiker, Journalisten und Aktivisten hatte einsperren lassen. Statt aussichtsreicher Gegner traten fünf weitgehend unbekannte Kandidaten gegen den 75-jährigen Ortega an.

SN/APA/AFP/MAYNOR VALENZUELA Familie Ortega lässt sich im Amt bestätigen