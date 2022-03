Wann hört das auf?

Ist Frieden in der Ukraine möglich? Das hänge auch von Europa ab, sagt Militäranalyst Gustav Gressel.

Putins Blitzkrieg ist gescheitert. Ist für Sie jetzt eine andere Strategie erkennbar? Gustav Gressel: Es ist noch ein bisschen früh, das zu sagen. Wir sind jetzt in einer operativen Pause, die russische Armee ist überdehnt.

Was bedeutet "überdehnt"? Dass man mit zu wenig Kräften in zu viel Raum steht. Sie haben weder genügend Kräfte, um zum Beispiel Kiew, was das Schwergewicht ihrer bisherigen Operationen war, einzukesseln. Sie haben auch nicht die Kräfte, um Charkiw einzunehmen. Sie haben auch ...