Wann rollt der Leopard in der Ukraine?

Deutschlands SPD-Kanzler wagt sich noch nicht aus der Deckung. Der neue Verteidigungsminister lässt die Bestände prüfen.

Die Entscheidung werde so bald wie möglich getroffen, und zwar in Abstimmung mit allen Partnern. Er habe jedenfalls den Auftrag erteilt, die eigenen Bestände an Leopard-Kampfpanzern zu prüfen. Das sagte der neue deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Freitag beim Treffen der rund 50 Länder zählenden Kontaktgruppe zur militärischen Unterstützung der Ukraine auf der US-Luftwaffenbasis im deutschen Ramstein.

Pistorius' Chef und Kanzler Olaf Scholz ließ sich nach wie vor nicht vernehmen. Er hatte laut Medienberichten bei einem Gespräch ...