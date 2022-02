Wann wird Kiew fallen?

Der erbitterte Widerstand der Ukraine hat den Zeitplan der russische Invasion durcheinander gebracht und für schwere Verluste gesorgt. Nun mobilisiert Wladimir Putin weitere Truppen.

Delegationen aus Russland und der Ukraine haben am Montag an der ukrainisch-belarussischen Grenze Verhandlungen aufgenommen. Der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski beteuerte, man sei bereit, so lange zu verhandeln, bis eine Einigung im beiderseitigen Interesse erzielt worden sei. An der Glaubwürdigkeit Moskaus bestanden aber große Zweifel. Am frühen Abend wurden die Gespräche dann ergebnislos beendet. Nach fünf Stunden hätten die Delegationen beschlossen, sie in naher Zukunft weiterzuführen, nach Rücksprache mit ihrem jeweiligen Staatschef. Das teilte das belarussische Außenministerium, das das Treffen ...