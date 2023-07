Wanted: China setzt Kopfgeld auf Oppositionelle aus

Der Dufthafen - so heißt Hongkong auf Chinesisch. Politisch riecht es dort schon ziemlich modrig.

Der Demokratieaktivist Nathan Law ist 2020 aus seiner Heimatstadt Hongkong geflohen. Seitdem lebt er in London – mit Asylstatus, in Angst und ohne Kontakt zu seiner Familie.

Politische Opposition kann man neuerdings in handfester Währung messen - in Hongkong-Dollar. Je eine Million HK-Dollar haben die Hongkonger Sicherheitsbehörden als Kopfgeld auf acht flüchtige Regimegegner ausgelobt, umgerechnet also etwa 117.000 Euro pro Person für sachdienliche Hinweise, die zur Verhaftung ...