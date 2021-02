War es ein Staatsstreich in Haiti - oder nicht?

In Haiti wurde nach Angaben der Regierung ein Putsch vereitelt. Die Opposition stellt die Lage jedoch anders dar.

In Haiti ist am Sonntag offenbar ein Staatsstreich vereitelt worden. Haitis Präsident Jovenel Moïse entging eigenen Angaben nach knapp einem Mordanschlag. Die Sicherheitskräfte des Präsidentenpalasts hätten den Putsch enttarnt, behauptete Moïse am Sonntag in einem Video. 23 Verschwörer, darunter der Oberste Richter des Landes, seien festgenommen worden.

Laut Justizminister Rockefeller Vincent wurden bei den angeblichen Putschisten Waffen, Munition und die Antrittsrede des Höchstrichters Yvcikel Dabresil sichergestellt. Er habe an die Spitze der Übergangsregierung treten wollen. "Es war alles ...