Waren Fotografen Helfer des Hamas-Terrors?

Die Website "Honest Reporting" stellt ethisch brisante Fragen.

"Honest Reporting" setzt sich für größtmögliche Transparenz im Journalismus ein und fragt provokant: Warum gab es vom Terror der Hamas am 7. Oktober nicht nur Bilder, die die Täter selbst machten, sondern auch solche von Fotografen, die für internationale Nachrichtenagenturen arbeiten? Waren sie dabei, um den Angriff live zu übermitteln? Adressiert wurden Fotografen, die für Associated Press (AP), Reuters, den US-Sender CNN und die "New York Times" arbeiten.

Das Büro von Israels Regierungschef Netanjahu reagierte auf X: "Diese Journalisten waren Komplizen bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ihr Handeln verstieß gegen die Berufsethik." Israel fordert Aufklärung. Die genannten Medien wiesen den mitschwingenden Vorwurf, im Voraus von der Attacke gewusst zu haben, vehement zurück. AP nutze, wie es zudem in einer Reaktion heißt, Bilder von freien Mitarbeitern überall auf der Welt, auch in Gaza. Die ersten Bilder, die man erhalten habe, seien mehr als eine Stunde nach Beginn der Angriffe aufgenommen worden. Ähnlich äußert sich Reuters. CNN beendete die Zusammenarbeit mit einem Reporter, der von "Honest Reporting" genannt wurde. Die Organisation betont: "Sollten diese Mitarbeiter aktiv oder passiv mit der Hamas kooperiert haben, müssten sie genannt und die Grenze zwischen Journalismus und Barbarei neu definiert werden."

Die SN, die auch AP-Bilder beziehen, zeigen grundsätzlich keine Fotos von Toten - vor allem, um die Würde der Opfer und ihrer Familien zu wahren.