"Waren gerade dabei, uns aufzurichten"

Die neuen strengen Maßnahmen der französischen Regierung im Kampf gegen Corona treffen in Marseille auf große Wut und Unverständnis. Bars und Restaurants müssen dort komplett schließen, der Widerstand wächst.

Die Abstandsregeln wurden nicht eingehalten bei der spontanen Demonstration von mehreren Hundert Menschen am Freitagvormittag in Marseille. Viele von ihnen waren Unternehmer, Gastronomen, Hoteliers - und aufgebracht über die jüngste Entscheidung der Regierung in Paris, dass die Bars und Restaurants in Marseille, Aix-en-Provence und 90 weiteren Gemeinden in der Region schließen müssen, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

"Das Maß ist voll", sagte etwa Restaurantbesitzer Patrick Labourrasse. "Wir waren gerade dabei, uns wieder aufzurichten. Ich will ...