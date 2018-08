Warum Afrika der Armut nicht entkommt

Europas Politiker setzen auf wirtschaftliche Kooperation, um die Migration zu bremsen. Aber ein Hauptproblem des afrikanischen Kontinents wird ausgeblendet: Die zu starke Bevölkerungszunahme produziert zu viele Arbeitslose.

Es sind nur knapp 14 Kilometer, die Europa und Afrika an der Straße von Gibraltar trennen - und als Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch zum Auftakt ihrer dreitägigen Westafrika-Reise zunächst nach Senegal reiste, flog sie kaum 100 Kilometer entfernt an der weltbekannten Meeresenge vorbei, die seit ein paar Monaten zur neuen Hauptroute für illegale Migranten nach Europa geworden ist. Soeben meldeten die spanischen Sicherheitskräfte, dass sich derzeit mehr als 50.000 Schwarzafrikaner in Marokko aufhalten, die demnächst die in Nordafrika gelegenen spanischen Enklaven Ceuta und Melilla erreichen oder mit Booten die Meerenge von Gibraltar überwinden wollen, um so nach Norden aufs europäische Festland zu gelangen.