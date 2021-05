Warum Afrika so langsam impft

Nur ein Prozent aller Dosen wird in Afrika verabreicht - Tendenz fallend.

Keine Betten, fehlender Sauerstoff und Leichen vor den Kliniken: In vielen afrikanischen Ländern wächst die Sorge vor einem Szenario wie in Indien. Die dort erstmals nachgewiesene Mutation des Coronavirus ist in Afrika angekommen, wo bisher so wenige Menschen gegen dieses Virus geimpft wurden wie in keiner anderen Weltregion. Das könnte verheerende Folgen haben.

"Wir müssen alle verfügbaren Dosen in die Arme der Menschen bekommen", lautet der Appell der Afrika-Direktorin der Weltgesundheitsorganisation WHO, Matshidiso Moeti. Derzeit ist der Kontinent ...