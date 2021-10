Warum Babiš trotzdem fest im Sattel sitzt

Tschechiens Premier lässt die Enthüllungen über Offshore-Geschäfte ins Leere laufen.

Es ist ein Stoff, der normalerweise politische Erdbeben auslöst. Der tschechische Premier Andrej Babiš soll über Offshore-Firmen ein Schloss an der Côte d'Azur gekauft haben. So haben es unter dem Titel "Pandora Papers" global vernetzte Medien recherchiert. Steuerbetrug und Geldwäsche lauten die Stichworte. Und all das geschieht kurz vor einer Wahl, bei der sich Babiš an diesem Wochenende eine zweite Amtszeit sichern will. Doch in Prag bleibt das Beben aus.

Die Opposition beschränkt sich auf mehr oder minder ...