Warum Berlin beim Gasstopp zögert

Immer mehr Menschen in Deutschland fordern einen Importstopp für russisches Öl und Gas. Das bringt Vizekanzler Habeck in Bedrängnis.

Der Schock über den brutalen Angriffskrieg mitten in Europa, der Druck, der nun auch auf ihm als Vizekanzler Deutschlands lastet, all dies ist Robert Habeck anzusehen, als er am Sonntag in der Sendung "Anne Will" der Öffentlichkeit und auch den Ukrainerinnen und Ukrainern erklärte, weshalb sein Land nicht sofort aus der russischen Energieabhängigkeit aussteigt.

Der 52-Jährige wirkte bei seinen Ausführungen niedergeschlagen, phasenweise fast apathisch. Bis zum Herbst werde Deutschland unabhängig sein von russischer Kohle, bis zum Jahresende nahezu ...