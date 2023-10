Warum wir keine Bilder des Grauens zeigen

Ist die Wahrheit den Menschen zumutbar, wie Ingeborg Bachmann sagt? Nicht immer, vor allem dann, wenn es um Bilder geht.

Dienstagabend in der Redaktion der "Salzburger Nachrichten". Die Leiterin der Kulturredaktion, Hedwig Kainber, hat Spätdienst. Unterstützt wird sie von Chefin vom Dienst Karin Zauner. Plötzlich taucht auf verschiedenen Social Media Kanälen und Internetseiten eine neue Schreckensmeldung auf. Es ist von einem Angriff Israels auf ein Spital in Gaza die Rede. Und vielen, vielen Toten. Bis zu 500. Von Raketen. Von Beschuss. Dann kommen erste Agenturberichte. Sie sind in der Wortwahl zurückhaltender. Es geht um eine "Explosion" auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in Gaza. Auch um Tote. Aber es gibt diesmal keine Zahlen. Kurze Zeit später veröffentlicht die terroristische Hamas ihre Version des Geschehens. Dann folgt eine aus Israel. Beide Seiten geben einander die Schuld. Der Kampf wird auch auf dem medialen Schlachtfeld ausgetragen. Hier geht es um Deutungshoheit. Und damit um die Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Weltweit.

Die beiden erfahrenen Journalistinnen tun, was gute Journalistinnen tun. Zuerst denken, dann schreiben. Und zwar das, was man gesichert weiß. Das ist zu dem Zeitpunkt noch nicht besonders viel. Sie schreiben auch darüber, was man nicht weiß. Das ist in Zeiten vorgefasster Meinungen und vorschneller Verurteilungen besonders wichtig.

Erst auf Basis möglichst vieler überprüfter Informationen ist ein Diskurs möglich. Der ist die Basis jeder Demokratie. Und diesen Diskurs ermöglichen und unterstützen unabhängige Medien mit ihrer Recherche und Kontrolle.

Der unbegrenzte Zugang zur digitalen Öffentlichkeit ist wie so vieles im Leben Segen und Fluch zugleich. Segen, weil rund um den Globus wertvolles Wissen ohne Schranken ausgetauscht werden kann. Fluch, weil sich mittlerweile jede und jeder ihre und seine eigene Wahrheit zurechtzimmern und in die Welt senden kann. Vor allem politische Parteien, ja ganze Regierungen machen von den neuen Möglichkeiten regen Gebrauch, bespielen alle Kanäle, betreiben sogar eigene Fernsehsender.

"Wir brauchen euch nicht mehr", hat einmal ein früherer Landeshauptmann von Niederösterreich zu mir gesagt und damit den Berufsstand der Journalistinnen und Journalisten. Unabhängige Medienleute, die Botschaften aller Art auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen, bevor sie diese einordnen und weitergeben, stören die Kreise eindimensionaler Sender.

Eine von Krise zu Krise taumelnde Welt braucht nichts mehr als Klarheit über das, was ist. Dazu gehört auch Vertrauen. Das entsteht aber nicht im digitalen Sperrfeuer, das irgendwann im Burnout endet. Viele Menschen stellen sich angesichts schwirrender Behauptungen die Frage: Wem kann ich noch glauben? Die polarisierenden Positionen halten Einzug auch in unsere Gesellschaft, der unversöhnliche Disput findet in unseren Familien, auf unseren Straßen, in unseren Betrieben statt.

Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar, sagen Internetsender und suchen bei Ingeborg Bachmann nach der Rechtfertigung dafür, dass sie die schrecklichsten Bilder von Verletzten und und sogar von verstümmelten Toten vorführen. Die "Salzburger Nachrichten" zeigen solche Bilder nicht, weil sie eben nicht zumutbar sind. Nicht den Betroffenen, die man ihrer Würde beraubt, nicht den Angehörigen, deren Erinnerungsbilder im Kopf man zerstört, und erst recht nicht dem Publikum, das verstört zurückbleibt.

Dicht an dicht folgen seit Jahren Ereignisse, die uns immer wieder aus der Bahn werfen können. Aber es gibt auch die guten Seiten des Lebens (siehe "Das WOCHENENDE"). Dass viele von uns die Gegenwart als bedrohlich wahrnehmen, hängt auch mit dem medialen Stakkato zusammen, dem wir uns freiwillig aussetzen. Algorithmische Steuerung sorgt dafür, dass in den sozialen Blasen das Schlechte ganz vorn gereiht wird. Weil es mehr aufregt. Weil es mehr geklickt wird. Und weil es den Tech-Giganten mehr Geld bringt.

Bis zu 30 Prozent der Menschen klinken sich zeitweise aus der multimedialen Welt aus. Sie werden zu temporären Nachrichtenvermeidern. Das verbessert die Lage keinesfalls. Zwischen jemandem, der hoffnungslos in den Tiefen von Fake News irrlichtert und einem, der gar nichts mehr hören und sehen will, ist nicht viel Unterschied.