Warum Chinas Eltern nur noch ein Kind wollen

Chinas Bevölkerung schrumpft. Und zwar so stark wie seit 60 Jahren nicht mehr. Die Regierung will Menschen überzeugen, mehr Kinder zu bekommen. Bislang erfolglos.

Familien mit mehr als einem Kind, das ist in Chinas Städten selten zu sehen. Da sind sich Feng Minzi und Yu Meng einig. Die beiden Mütter - die eine Angestellte in einem Modeunternehmen, die andere Krankenschwester - sind Nachbarinnen. Sie sitzen in einem französischen Café in Shanghai. Feng Minzis Tochter Duoduo sucht zielsicher aus, was sie begehrt: Apfelkuchen und heiße Schokolade. Geschwister, da ist die Vierjährige überzeugt, will sie auf gar keinen Fall: "Dann bekomme ich doch nur weniger Aufmerksamkeit." ...