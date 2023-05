Warum den USA das Geld ausgeht

Finanzministerin Yellen warnt die USA vor einer Zahlungsunfähigkeit. Und das bereits ab Juni. Wie konnte es so weit kommen?

US-Finanzministerin Janet Yellen pflegt einen ruhigen Politikstil. Wenn diese Frau klare Worte findet, horcht die Welt auf - und in ihrem jüngsten Brief an die Führung des US-Repräsentantenhauses tat sie genau das. Sie schrieb vor wenigen Tagen: "Wenn der Kongress es nicht schafft, die Schuldengrenze anzuheben, dann wird das in amerikanischen Familien schweres Elend auslösen, es wird unsere weltweite Führungsposition schwächen und es wird Fragen aufwerfen, ob wir unsere nationale Sicherheit verteidigen können."

Grund für die drastischen Worte ...