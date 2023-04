Warum die China- Reise von Baerbock besonders heikel ist

Die deutsche Außenministerin fährt mit widerstreitenden deutschen und europäischen Interessen nach China.

So hatte sich Annalena Baerbock das nicht vorgestellt. Ohnehin ist ihr erster Besuch in Peking ein heikle Angelegenheit. Denn die Vorstellung der deutschen Außenministerin von der richtigen China-Politik unterscheidet sich deutlich von dem, was Bundeskanzler Olaf Scholz für klug und angemessen hält. Und als ob diese regierungsinterne Uneinigkeit nicht reichen würde, hat noch Frankreichs Präsident ihr den Job erschwert: Was Emmanuel Macron nach seinem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping auf dem Rückflug der EU empfahl, sorgte im deutschen Auswärtigen ...