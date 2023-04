Warum die Migration nach Italien so stark zugenommen hat

Tunesiens Präsident startete eine Kampagne gegen illegale Migration. Die Folgen bekommt jetzt vor allem auch Europa zu spüren.

Allein am Osterwochenende landeten rund 2000 Bootsflüchtlinge auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa.

Noël Hounkpatin hat für kritische Blicke, die ihm folgen, keine Zeit. Der 25-Jährige aus der Elfenbeinküste und seine beiden Freunde Koffi und Seka sind in der Medina von Sfax auf der Suche nach günstigen Mobiltelefonen. Ihre Smartphones waren ihnen von tunesischen Jugendlichen abgenommen worden. "Sie kommen meist zu viert auf zwei Rollern angefahren und nehmen uns Migranten in aller Öffentlichkeit und ohne viele Worte ab, was sie gebrauchen können", sagt Hounkpatin schulterzuckend.

Telefone sind für viele Migranten die ...