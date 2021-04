Warum die USA in der Geiselhaft ihrer eigenen Waffen verharren

Massenschießereien gehören in den USA so sehr zum Alltag, dass sie nur noch dann wahrgenommen werden, wenn sie eine bestimmte Aufmerksamkeits-Schwelle überschreiten - so wie jetzt in Indianapolis. Die USA ohne Schusswaffen sind undenkbar. Und ein 230 Jahre altes Gesetz bewirkt, dass sich daran nichts ändert.

SN/AP Waffenbefürworter bei einer Demonstration in Richmond, Virginia, am 20. Jänner 2020 – dieser Mann posiert grinsend mit einem Scharfschützengewehr des Modells Barrett M82, einer militärischen Waffe.