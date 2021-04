Warum die Waffe bei der US-Polizei so locker sitzt

Jedes Jahr erschießen US-Polizisten im Dienst rund 1000 Menschen - schuld daran ist auch ihre Ausbildung.

Verzweifelte Menschen stehen vor Mikrofonen und Fernsehkameras. Sie weinen, wüten, betrauern den Tod ihrer Partner, Kinder und Neffen. Die Bilder von Familien und Freunden, deren Angehörige und langjährige Weggefährten von Polizisten getötet wurden, sind in den USA trauriger Alltag. Laut übereinstimmenden Zählungen verschiedener Initiativen erschießen US-Polizisten im Dienst jedes Jahr rund 1000 Menschen. Es ist eine blutige Liste, die nie abreißt und täglich länger wird.

So herzzerreißend die Einzelschicksale sind, so selten schaffen sie es in die Schlagzeilen ...