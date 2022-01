Warum Djoković in Serbien unangreifbar ist

Kritik gegen den Tennisstar zu äußern gilt in allen politischen Lagern als Tabubruch. Das hat auch historische Gründe.

Als hätte er die Australian Open gewonnen: Bei der Ankunft von Tennisstar Novak Djoković versammelten sich am Montag Hunderte Fans am Flughafen in Belgrad. Bereits am Abend zuvor leuchtete an einem Gebäude in der serbischen Hauptstadt der Schriftzug: "Nole, du bist der Stolz Serbiens." Nole ist die Koseform von Novak.

Der Weltranglistenerste wird in Serbien wie ein Nationalheld gefeiert. In den Medien gibt es seit Wochen kaum ein anderes Thema als die Causa Djokivić. Der Tenor ist fast ...