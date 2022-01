Warum Erdogan in der Ukraine-Krise vermitteln will

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan bietet sich als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine an. Mit beiden Ländern ist die Türkei eng verbunden. Kommt es zum Krieg, hätte die Türkei viel zu verlieren.

Am Donnerstag reist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan nach Kiew. Anschließend erwartet Erdoğan den russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Türkei. Ein Termin für den Besuch steht noch nicht fest. Die Treffen sind Teil einer diplomatischen Initiative, mit der Erdoğan einen russischen Einmarsch in der Ukraine abzuwenden versucht. Er hoffe, Russland werde die Ukraine nicht militärisch angreifen oder besetzen, sagte Erdoğan vergangene Woche im türkischen TV-Kanal NTV. "Ein solcher Schritt wäre unklug für Russland und die Region", mahnte Erdoğan. ...