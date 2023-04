Warum Erdoğan Schweden bremst

Lange kann die Türkei den Nato-Beitritt aber nicht mehr blockieren.

Unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatten im vergangenen Frühjahr Finnland und Schweden gemeinsam die Aufnahme in die Nato beantragt. 28 der 30 Allianzmitglieder stimmten rasch zu. Nach monatelangem Gezerre billigten jetzt auch die Türkei und Ungarn zumindest den Beitritt Finnlands. Die Schweden aber lassen der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan und der ungarische Premier Viktor Orbán weiter zappeln.

Dass Finnland nun allein beigetreten sei, "ist eine Entwicklung, die wir nicht wollten, auf die wir aber vorbereitet sind", sagte der schwedische Außenminister Tobias Billström. Finnlands Präsident Sauli Niinistö twitterte: "Wir freuen uns darauf, Schweden so bald wie möglich willkommen zu heißen." Auch US-Außenminister Antony Blinken mahnte die Türkei und Ungarn, die Aufnahme Schwedens jetzt "so schnell wie möglich" zu ratifizieren.



Schweden soll auch einen türkischen Journalisten ausliefern

Bereits beim Aufnahmeantrag im vergangenen Frühjahr hatte Erdoğan Einwände angemeldet. Er beschuldigte die beiden skandinavischen Länder, sie beherbergten Menschen, die von Ankara als "Terroristen" angesehen werden. Vor allem Schweden ist traditionell ein Zufluchtsort für politisch Verfolgte aus der Türkei. Im Juni unterzeichneten Finnland und Schweden ein Memorandum mit der Türkei, um die Bedenken aus dem Weg zu räumen. Schweden verschärfte seine Anti-Terror-Gesetze, beendete ein Waffenembargo gegen Ankara und versprach, Auslieferungsanträge der Türkei zu prüfen. Aber Erdoğan schiebt immer neue Forderungen nach. Erst verlangte er die Auslieferung von 30 "Terroristen", dann wurden daraus 73, derzeit spricht Erdoğan von 120 Personen, die Schweden an die Türkei überstellen müsse. Darunter sind auch Leute wie der Journalist Bülent Keneş. Sein einziges "Verbrechen" besteht darin, Chefredakteur einer inzwischen verbotenen regierungskritischen Zeitung gewesen zu sein, bevor er 2016 ins schwedische Exil ging. Ende 2022 urteilte das oberste schwedische Gericht, dass Keneş nicht an die Türkei ausgeliefert werden darf, weil ihm dort politische Verfolgung drohe. Erdoğan verlangt von Schweden, sich über dieses Urteil hinwegzusetzen.



Ungarns Regierungschef Orbán wirft Schweden "ausgemachte Lügen" vor

Ungarns Regierungschef Orbán, Erdoğans bester Freund in der Nato, meldet ebenfalls Einspruch gegen Schwedens Aufnahme an. Als einen Grund nennt er die schwedische Kritik an rechtsstaatlichen Defiziten in Ungarn. Die Vorwürfe seien "ausgemachte Lügen". Auch die türkische Blockade ist vor allem innenpolitisch motiviert. Vor den Parlaments- und Präsidentenwahlen im Mai profiliert sich Erdoğan bei seinen Anhängern als starker Führer, der die Nato vor sich hertreibt.

Nach der Wahl dürfte es anders aussehen. Am 1. Juni treten die schärferen schwedischen Anti-Terror-Gesetze in Kraft. Dann hätte Erdoğan eine Gelegenheit, doch noch grünes Licht für die Aufnahme zu geben. Auch Rüstungsprojekte spielen eine Rolle:Dringend benötigte F-16-Kampfflugzeuge aus den USA wird die Türkei nur bekommen, wenn sie dem Beitritt Schwedens zustimmt. Sollte Erdoğan die Wahl verlieren, erledigt sich das Problem ohnehin: Die größte Oppositionspartei CHP hat erklärt, den Schweden die Tür zur Nato zu öffnen.