Warum Erdogan unbedingt vermitteln will

Die Außenminister Russlands und der Ukraine treffen einander in Ankara. Der türkische Staatschef hofft auf Annäherung - auch im eigenen Interesse.

Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat schon viele ausländische Amtskollegen in seiner Heimatstadt Antalya empfangen. Aber noch nie stand so viel auf dem Spiel wie jetzt beim Treffen der Außenminister Russlands und der Ukraine. Sergej Lawrow und Dmytro Kuleba werden Donnerstag in der Türkei erwartet.

Er erhoffe sich von den Gesprächen einen "Wendepunkt" und einen "wichtigen Schritt in Richtung Frieden und Stabilität", schrieb Çavuşoğlu auf Twitter. In türkischen Diplomatenkreisen träumt man davon, das Treffen in Antalya könnte den ...