Warum explodierten die Coronazahlen in Irland?

Weihnachten feierten die Iren noch entspannt - dann schossen die Infektionszahlen in die Höhe.

Irland diente Europa monatelang als leuchtendes Vorbild in der Coronakrise, immer wieder wurde das Vorgehen auf der Grünen Insel angesichts der niedrigen Zahlen als Erfolgsmodell gepriesen. Doch dann brach die Weihnachtszeit an - und "die Hölle los", wie Medien es bezeichneten.

So meldeten die Behörden am vergangenen Freitag mehr als 73.000 Infektionen für die ersten zwei Jännerwochen - das entspricht 44 Prozent aller Coronafälle seit dem Beginn der Pandemie in dem Land mit seinen rund fünf Millionen Einwohnern. ...