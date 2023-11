Warum hat Geert Wilders die Wahl gewonnen?

Rechtspopulist Geert Wilders hat auch für Politexperten die Parlamentswahlen in den Niederlanden deutlicher als gedacht dominiert. Was die Gründe dafür sind.

In den Umfragen zu den Parlamentswahlen in den Niederlanden zeichnete sich lange ein Dreikampf zwischen den Rechtsliberalen (VVD) des scheidenden Ministerpräsidenten Rutte, dem rot-grünen Bündnis mit Ex-EU-Kommissionspräsident Timmermans und dem "Neuen Gesellschaftsvertrag" (NSC) des Ex-Christdemokraten Pieter Omtzigt ab. Am Ende gab es mit dem Rechtspopulisten Geert Wilders (PVV) einen lachenden Vierten. Die SN baten einen Politikwissenschafter der Universität Leiden um eine Einordnung.

Wie erklären Sie den Erfolg von Geert Wilders? Denny van der Vlist: Da gibt es mehrere Faktoren. Er hat seine potenzielle Wählerschaft sehr erfolgreich angesprochen. Ein Unterschied bei dieser Wahl im Vergleich zu vorangegangenen war, dass die VVD, nachdem Wilders im Wahlkampf immer stärker wurde, grundsätzlich gesagt hat: Wir sind gewillt, mit ihm zusammenzuarbeiten.

Das hat ihm in die Hände gespielt? Das war einer der Fehler der VVD, weil dieser Schritt Wilders für viele zu einer gangbaren Option gemacht hat. Die Menschen wollen letztlich einer Partei ihre Stimme geben, die eine reale Chance hat, in die Regierung zu kommen. Die Öffnung der VVD hat die PVV für Leute interessant gemacht, die über das Migrationsthema zu mobilisieren sind.

Hat Sie das Ausmaß von Wilders' Sieg überrascht? Ja, definitiv. Am Tag vor der Wahl gab es eine Umfrage. Da ist herausgekommen, dass der Zuspruch für Wilders innerhalb der Woche deutlich gestiegen ist. Am überraschendsten für mich war, dass mehr als 60 Prozent der Befragten angegeben haben, dass sie ihre Wahlentscheidung noch nicht gefällt haben. Das heißt, dass sich in den letzten Tagen noch viel ändern konnte. Und das dürfte der Grund sein, warum wir so einen Unterschied zwischen den Ergebnissen der Umfragen und der Wahl gesehen haben.

Was sind die Vorzeichen für die Regierungsbildung? Grundsätzlich gibt es zwei Optionen. Die eine ist eine Rechtskoalition, welche die VVD inkludieren würde. Das wird nicht einfach. Die andere wäre eine zentralistischere Koalition, wenn die PVV nicht in der Lage sein sollte, eine Regierung zu bilden. Das halte ich für die unwahrscheinlichere Variante. Es hängt sehr davon ab, welchen Weg Pieter Omtzigt und seine NSC gehen. Das war bisher nicht klar. Die Bildung einer Regierung ist aufgrund der vielen Parteien notorisch schwierig in den Niederlanden.

Neuwahlen sind ausgeschlossen? Das hat es bisher noch nie gegeben, auch wenn die Regierungsbildung noch so schwierig war.

Was bedeutet es für die Niederlande, wenn der Ministerpräsident Wilders heißt? Das ist schwer zu sagen. Die PVV ist eine radikal rechte Partei, die klare antiislamische Ansagen gemacht und einen restriktiven Kurs bei der Migration vertreten hat, die nicht in Klimapolitik investieren will, die anti-EU ist. Sie werden sich aber in eine Koalition einfinden müssen. Das heißt, sie können nicht einfach auf eigene Faust ihr Programm implementieren. Man wird sehen, was am Ende der Verhandlungen davon übrig bleibt, sofern sie Teil der nächsten Regierung sind.