Warum immer mehr schwangere Russinnen zur Geburt nach Argentinien fliegen

Seit dem Angriff auf die Ukraine reisen immer mehr schwangere Russinnen nach Argentinien, um dort ihr Kind auf die Welt zu bringen. Was steckt dahinter?

"Einwanderung, Entbindung, Exkursionen": Es ist eine etwas eigenartige Mischung, die die Agentur RuArgentina auf ihrer Internetseite anbietet. Das Unternehmen von Kirill Makoveev, einem in Argentinien lebenden Russen, richtet sich an seine weiblichen Landsleute, die ihr Kind in dem südamerikanischen Land zur Welt bringen wollen. Für 100 Dollar bietet seine Agentur telefonische Beratung an. Für satte 5500 US-Dollar gibt es ein "Economy Class"-Paket, das Gespräche mit Ärzten und Dokumente für das Kind umfasst.

Die Nachfrage ist groß. Nach Angaben ...