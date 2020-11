Warum immer wieder Frankreich?

Seit 2015 sind 270 Menschen bei islamistischen Attentaten getötet worden.

Eine Minute schweigen für Samuel Paty. Der Schulbeginn nach den Herbstferien begann in Frankreich am Montag mit einem Gedenken an den Lehrer, der vor zweieinhalb Wochen von einem Islamisten angegriffen und enthauptet wurde, nachdem er im Unterricht Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt hatte. "Wir werden nicht akzeptieren, dass die Schweigeminute nicht respektiert wird", hatte Bildungsminister Jean-Michel Blanquer vorab gewarnt. Denn nach den Anschlägen gegen die Redaktion des Satiremagazins "Charlie Hebdo" und einen jüdischen Supermarkt im Jänner 2015 hatten muslimische Schüler ...