Warum Israel ein Spital stürmt

Die israelische Armeeführung lässt sich in ihrem Vorhaben, die radikal-islamische Hamas militärisch zu zerschlagen, nicht abbringen. Auch wenn der politische Preis dafür hoch ist.

Szene aus dem hoffnungslos überfüllten Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza.

In der Nacht auf Mittwoch stürmt die israelische Armee das größte Krankenhaus im Gazastreifen. Mit Lautsprechern geben die Soldaten auf Arabisch im Al-Shifa-Spital ihre Kommandos: "Alle Männer ab 16 Jahren heben die Hände und verlassen das Gebäude."

Ein Reporter, der vor Tagen das Krankenhaus besuchte, um Interviews zu machen, konnte aufgrund der Kämpfe seitdem nicht mehr weg von dort. Er erzählt der Nachrichtenagentur AFP und anderen Medien, wie die Israelis ins Spital eindrangen. Er beobachtet, wie Hunderte Jugendliche der Aufforderung der israelischen Soldaten folgen und mit erhobenen Händen in den Hof des Krankenhauses gehen. Rund 1000 stehen dort am Mittwochmorgen. Manche von ihnen sind, wie der Reporter berichtet, nackt. Die Soldaten hätten sie auf der Suche nach Waffen und Sprengstoff ausgezogen. Im Krankenhaus seien die Soldaten von Raum zu Raum gegangen, um Hamas-Kämpfer aufzuspüren. Immer wieder hätten sie Warnschüsse abgegeben. Auch Frauen habe man durchsucht.

Warum greift Israel trotz hoher "politischer Kosten" und viel Gegenwind im Propapandakrieg völkerrechtlich besonders geschützte Ziele wie ein Krankenhaus an? Für den Militärstrategen Philipp Eder vom österreichischen Bundesheer muss die israelische Armeeführung felsenfest davon überzeugt sein, dass sich hochrangige Kommandoeinheiten der Hamas oder Teile davon unterhalb des Al-Shifa-Spitals befinden. Für Eder ist zwar das vorrangige Ziel Israels die Befreiung der Geiseln. Gleichzeitig geht es aber darum, die Hamas mit ihren Abschussvorrichtungen für Raketen, mit Munitionsdepots und Kommandostellen so weit wie möglich zu schwächen und ihre Infrastruktur zu zerstören. "Das Problem für die israelische Armee ist dabei, dass die Hamas als Gegner nicht leicht greifbar ist und sich nicht von der Zivilbevölkerung unterscheidet", sagt der Militärstrategie. Die Armee scheine dabei auch sehr gezielt und langsam vorzugehen, das zeige auch die relativ geringe Zahl an Toten, die Eder auf israelischer Seite mit bisher 50 angibt. "Die große Frage ist derzeit auch, wo und wann beginnt der scharfe Verteidigungskrieg der Hamas? Kommt der noch oder spielen sie auf Zeit, dass aufgrund des internationalen Widerstands die Operation immer schwieriger wird?"

Die israelische Armee schilderte ihren Einsatz am Mittwoch so, dass die Soldaten Sprengstoff in Kämpfen mit der Hamas einsetzten, bevor sie ins Krankenhaus vordrangen. Dabei seien einige Terroristen getötet worden. Im Krankenhaus selbst habe es keine Kämpfe gegeben, sagte ein Militärsprecher. Auch sei es nicht zu Auseinandersetzungen mit dem medizinischen Personal oder Zivilisten gekommen. Im Klinik-Gebäude habe man Waffen gefunden, aber keine Geiseln.

Die Armee habe zuerst die Chirurgie und die Notaufnahme gestürmt, sagte Mohammed Zakout, Leiter der Krankenhäuser im Gazastreifen, dem arabischen Fernsehsender Al-Jazeera. Zuvor hatte die Behörde berichtet, dass der westliche Teil des Spitals betroffen sei und es Explosionen gegeben habe. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben nicht. Israelische Bodentruppen brachten bei ihrem nächtlichen Einsatz am Mittwoch nach eigenen Angaben auch Brutkästen, Babynahrung und medizinische Hilfsgüter in die Klinik mit.

Auf vorsichtige Distanz zum israelischen Vorgehen ging man im Weißen Haus. "Wir unterstützen keine Luftangriffe auf ein Spital und wollen auch keine Feuergefechte in einem Spital sehen", sagte ein Vertreter des Nationalen Sicherheitsrats der USA am Dienstagabend (Ortszeit). Spitäler und Patienten "müssen geschützt werden".

UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths sagte via X, er sei bestürzt über die Berichte. "Der Schutz von Neugeborenen, Patienten, medizinischem Personal und allen Zivilisten muss vor allen anderen Anliegen stehen. Krankenhäuser sind keine Schlachtfelder." Griffiths legte einen Zehn-Punkte-Plan vor. Kernpunkt ist eine humanitäre Feuerpause. Es seien kontinuierliche Hilfslieferungen nötig. Er appellierte an Israel, weitere Grenzübergänge dafür zu öffnen. Man müsse auch mehr Auffanglager für Vertriebene bauen und sie vor Angriffen schützen.